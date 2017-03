THISTED: Det er svært at få en tid i vandet hos Thisted Svømmeklub, men nu har vandpoloen altså møvet sig ind i ugeskemaet igen.

Thisted har historisk haft gode fraktioner indenfor vandpoloen, og det er lokale ildsjæle med en fortid i sporten, der nu har taget initiativ til opstarten.

Jørgen Sølvkjær er næstformand i svømmeklubben, og han håber, at det nye tiltag vil appellere til en målgruppe, som klubben er udfordret på.

- Hvis man ikke lige gider konkurrencesvømning, men stadig gerne vil være aktiv i vandet, så er det begrænset, hvad vi har af tilbud, siger han.

I udgangspunktet er sportsgrenen indført som en sjov måde at bevæge sig på, men klubben vil ikke afvise, at der kunne blive tale om at konkurrere, hvis de rette betingelser opstod. De har dog endnu ikke en fornemmelse af, hvordan tilslutningen til sporten bliver.

- Vi har ikke baseret opstarten på grundige analyser, men på nogle ildsjæle, og sådan synes vi, det fungerer bedst, siger Jørgen Sølvkjær.