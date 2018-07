Vandretur i Thy hitter

THY: De kommer langvejs fra og på tværs af aldersgrupper for at opleve den vildeste natur i Thy i hele kroppen - under fødderne og i maven.

Konceptet Thy Hike ser ud til at være et hit på forhånd.

Maria Vangsgaard, der arrangerer vandreturen i Nationalpark Thy sammen med sin veninde Rosa Christensen, fortæller, at der nu er 70 tilmeldte.

- Det er rigtig fedt at mærke, at folk er med på det. De kommer fra København, Svendborg og Herning - mange andre steder. Vi har endda to fra udlandet.

Thy Hike er tilrettelagt med fuldt program over tre dage i august med 55-60 kilometers vandring "off the grit", med fortællinger undervejs og med bålmad/naturmad samt yderligere forsyning af frysetørret mad, der tilberedes undervejs.

Der er tjek ind onsdag aften 22. august ved Nebel Shelterplads syd for Nors Sø.

Selve vandreturen begynder i Lodbjerg og slutter ved Nors Sø.

Der er plads til i alt 100 deltagere i Thy Hike, og prisen for hver er 1650 kroner.