Vandrør sprængt: Beboere i tre gader uden vand

AALBORG: Beboerne i tre gader i Frydendal i Aalborg er uden vand efter, at der trosdag morgen opstod brud på en vandledning på Lektorvej.

- Vi blev alarmeret klokken 04.30 af en beboer på Lektorvej, der havde hørt et knald og derefter set, at vand var begyndt at strømme op fra gaden, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Der blev sendt en patrulje til stedet for at sikre, at morgentrafikken kunne glide på trods af ledningsbruddet. Samtidig orienterede politiet driftsvagten for Aalborg Kommunes vandforsyning.

Et opkald til vandforsyningens driftsvagt bliver besvaret af en besked på telefonsvareren:

"Vi har fra vandforsyningen problemer på toppen af Frydendal, og det vil sige Lektorvej, Adjunktvej og Gymnasieparken. Det er på grund af en sprængning. Vi har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at sige, hvornår vandet genoprettes. Vi arbejder på det. Vi beklager.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen oplyser, at Lektorvej ikke er spærret trods det sprængte vandrør.

