Vandrør sprunget: Vej spærret

NØRRESUNDBY: Et vandrør, som løber under Skansevejen i Nørresundby, begyndte søndag formiddag at lække så voldsomt, at en del jord under vejen blev skyllet væk og vejen undermineret.

- Der har været et højt tryk på asfalten, som er blevet skubbet opad, konstaterer indsatsleder Niels Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab, som blev kaldt til undsætning.

Der blev sat noget afspærring op, og vejen måtte spærres, mens det blev undersøgt hvor alvorligt vejen har taget skade.

Vagtchef Henrik Bech oplyser, at Nordjyllands Politi har haft en patrulje på stedet. De kunne konstatere, at der løb store mængder vand ud, og at en 30 meter lang strækning måtte spærres af.

- Vejen var så undermineret, at vi ikke kunne risikere at have biler eller endnu værre tunge busser kørende på den strækning, forklarer vagtchefen.

Aalborg Kommunes afdeling for veje og trafik er orienteret om problemerne på Skansevejen, og det er så derfra det videre arbejde med udbedring af skaderne på vejen skal foregå.