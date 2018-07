Vandselskab tager affære i sag om mystisk vand på vej i Hobro

HOBRO: Nu bliver der langt om længe taget affære i sagen om det vand, som på mystisk vis pibler op fra asfalten ved indkørslen til Lidl og Teglværksparken i Hobro.

Direktør for Mariagerfjord Vand A/S, Søren Erikstrup, fortæller til NORDJYSKE, at han har bestilt en entreprenør, som tager fat på opgaven tirsdag 31. august.

Vandet brød igennem asfalten i slutningen af december i fjor, og har lige siden været et stort samtaleemne blandt beboerne i området, ligesom sagen har voldt hovedbrud i kommunen, som i hele 2017 ombyggede Hostrupvej.

I denne sommer, den varmeste i mands minde, er det ikke ligefrem frostgrader og isslag, som bekymrer. Men i vinter udgjorde vandet en reel risiko for cyklisterne, når det frøs på cykelstien. Og vinter bliver det jo med usvigelig sikkerhed igen.

- Vi har valgt at gå ind i sagen, selv om vi absolut ikke mener, den har noget med os at gøre. Vores medarbejdere bliver dagligt kimet ned af borgere, som fortæller om det strømmende vand, og det går ud over vores andre opgaver, siger Søren Erikstrup.

Han formoder, at vandet stammer fra et af de mange kildevæld i de nærliggende bakker. Entreprenøren skal forsøge at føre vandet ud i et drænrør, som løber under Hostrupvej.

Læs også NORDJYSKE Stiftstidende mandag.