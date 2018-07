Vandsport giver sved på panden

THISTED: Det er ikke helt nemt at strække armene og bøje knæene let, mens man spænder op i mavemusklerne for at holde balancen samtidig med, at man bliver trukket med 30 kilometer i timen hen over vandet. Men det er det, en masse børn udfordrer sig selv med denne sommer, hvor Thy Cablepark for tredje år holder sommeraktiviteter for børn.

- Vi har fuldt booket på holdene, så det er bare positivt, sagde Thomas Bruhn, der er formand for Thy Cablepark.

Victor Mose, som er otte år, har aldrig prøvet det før, men det tog han nu med oprejst pande.

- Nu må vi se, hvordan det går, sagde han, mens han med møje og besvær fik våddragten på. Nogle har selv en våddragt, men er man ikke så heldig, så stiller klubben alt udstyr til rådighed. Thy Cablepark har valgt at have maksimalt otte børn på holdene.

- Det er afgørende for vores succes, for det sikrer, at alle får en god oplevelse, sagde Thomas Bruhn.

Instruktørerne er Zeline Boch og Kasper Røge, som begge har stået på wakeboard i flere år.

- Vi lærer dem det helt basale, sagde Zeline Boch, som oplever, at flere børn er lidt bange for vand og at få hovedet under.

- Det kan også være skræmmende, sagde hun.

Sommeraktiviteterne hver onsdag formiddag i skolernes ferie er forbeholdt børn og unge, men wakeboard er generelt blevet ret populært.

- Det er blevet ret populært både for børn og voksne, og flere gør det sammen som en familieaktivitet, sagde Thomas Bruhn.

Der kan kun være en på banen ad gangen, og derfor stiller klubben udstyr til rådighed, så man kan prøve stand up padling i pauserne.