Vandt 19 millioner: Fejres med jubel-tatovering

SPIL: En dansk familiefar, som bor i Sverige, har vundet svimlende 19 millioner kroner på en delt andenplads i Eurojackpot.

Manden, som er i 50‘erne, gift og far til syv børn, var på ferie i et sommerhus i Sydsjælland. På en tankstation havde spillet med i Eurojackpot for 150 kroner.

– Jeg har spillet med, siden Eurojackpot startede, og jeg siger altid, inden tallene kommer: I aften bliver jeg millionær, fortæller den heldige vinder i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Denne gang fik han ret. Han blev ikke kun millionær, men mangemillionær.

Eurojackpot-gevinsten er på hele 19.658.488 kroner.

I første omgang blev kæmpegevinsten fejret sammen med konen med et par flasker champagne. Lørdag fortsatte fejringen på en restaurant i København, hvor seks venner var inviteret med.

- Vi gjorde alt for at få regningen op. Der blev ikke sparet på noget, forsikrer den nybagte mangemillionær, der ønsker at være anonym.

Både han og hustruen har nu fået tatoveringer med vinderdatoen - han blev tatoveret på armen, hun på anklen.

Trods champagne, dyrt restaurantbesøg og tatoveringer har de stadig masser af millioner tilbage. Dem skal parret blandt andet bruge på at købe hus i Sydsjælland. Familien har nemlig tænkt sig at flytte tilbage til Danmark.

Køb af ny bil - eller biler - står også på ‘to do-listen’.

- Vi er nødt til at have en minibus og en personbil. Jeg drømmer lidt om en stor Mercedes SUV, sådan en rigtig mandebil, men den er lige lovlig dyr. Den er dog stadig med i overvejelserne, siger den glade million-vinder, ifølge Danske Spil.