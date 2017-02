HIMMERLAND: Det kan godt være, at man vinder i retten, men når man så mister en trofast kunde gennem mange år, kan glæden ligge på et lille sted.

Det må det store vognmandsfirma Hans Jensen Transport, der har hjemsted i Hobro, konstatere. For selvom firmaet slap for at betale en erstatning på mere end 300.000 kroner til Himmerland Grovvarer, opsagde grovvare-firmaet nemlig sit mangeårige samarbejde med vognmanden.

Årsagen til hele miseren blev rullet op i vestre Landsret forleden, og skal findes i en transport af roemelasse til Himmerland Grovvarers foderfabrik på Aarhus Havn tilbage i december 2014.

12. december 2014 havde en chauffør fra Hans Jensen Transport leveret et læs fedt til fabrikken, og fabrikschefen spurgte chaufføren, om han kunne nå at komme med et læs roemelasse samme dag.

Det kunne han godt, og nogle timer efter rullede han ind på fabriksanlægget med sin tankvogn med 28 tons roemelasse.

Forkert tank

Roemelasse er en sort tyktflydende væske, der bruges i produktionen af foderpiller.

Melassen skulle pumpes ind i to tanke, og studsen til roemelassen var anbragt i et særligt lokale, hvor der er en halv snes rørstudser til de forskellige råvarer.

I det ene hjørne er der tre rørstudser ved siden af hinanden. Den ene havde et skilt med "Roemelasse", det andet et med "Rørmelasse", mens det tredje rør lige ved siden af "Roemelasse" ikke havde noget skilt. Denne studs fører ind til den tank med fuelolie, som bruges til fabrikkens centralvarmeanlæg.

Chaufføren havde kun en gang tidligere leveret melasse til fabrikken, og mente, at der var to rør, der skulle bruges. Lasten skulle desuden deles op i to tanke, og fabrikschefen sagde, at han bare skulle bruge de to rør længst ovre i hjørnet.

Han pumpede 20 tons roemelasse i det rigtige rør, og resten ned i røret til fueltanken.

Kort efter gik fyret i stå, og fabrikkens folk måtte bruger timer på at rense tanken og få fyret til at køre igen. Efter uheldet er der sat et skilt på røret til fuelolie.

Ikke uagtsomt

Det kostede knap 300.000 kroner at rydde op efter uheldet, og de penge ville grovvarefabrikken have vognmandsfirmaet til at betale.

Men både byretten og landsretten siger, at der er mange rør og mange lugte i rummet, og at det er svært at kende forskel på de mange rør. Chaufføren har ikke fået ordentlig besked, og har derfor ikke handlet uagtsomt. Han er derfor ikke ansvarlig for skaderne.

Efter frifindelsen får vognmandsfirmaet 72.000 kr. til dækning af sagens omkostninger, men som en konsekvens af sagen har Himmerland Grovvarer opsagt samarbejdet med vognmanden.