Vandtabet skal halveres

BRØNDERSLEV: Brønderslev Forsyning vil halvere vandtabet. Det er i dag 9,5 procent, men målet er at komme ned på 5 pct.

- Vi kæmper for at finde lækagerne, fortæller formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard.

I og med, at vandtabet nu er under 10 pct., slipper forsyningen for en statsafgift. I 2017, hvor vandtabet var 12,6 pct., måtte forsyningen betale en afgift til staten på 159.000 kr.

Der er holdt kursus for forsyningens medarbejdere i lækagesøgning med firmaet Leif Koch A/S.

Det er besluttet, at Forsyningen med egne ressourcer selv udfører løbende lækagesøgning med brug af eget udstyr.

- Vi har erfaret, at ca. 80 procent af vandtabene antalsmæssigt findes på private jordledninger. Den viden fører til, at Forsyningen for tiden regner på konsekvenserne ved fremadrettet at sætte målerbrønde som standard ved ny anlæg og renoveringer, fortæller Lasse Riisgaard.