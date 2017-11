Vanvidsbilist tæt på tredobbelt hastighed

ole.knudsen@nordjyske.dk

BLENSTRUP: En bilist var fredag tæt på en tredobbelt hastighedsoverskridelse på rute 507 Hadsundvej ved Dollerup. Her er der skiltet ned til 60 km/t omkring landsbyen, men ikke desto mindre blæste bilisten forbi politiets fotovogn med 167 km/t - det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Bilisten kan nu se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet, samt en fartbøde der i udgangspunktet er 8000 kroner ifølge bødekataloget. Slår man en hastighedsoverskridelse af denne kaliber op på sikkertrafik.dk, så får man dog en besked om, at bødens størrelse afhænger af de faktiske omstændigheder. Så bilisten kan risikere en større bøde end de 8000 kroner, når sagen kommer for retten. Der vil vilkårene for frakendelsen af kørekortet også blive fastsat, men frakendelsen af førerretten er på mindst et halvt år. Efterfølgende skal man så bestå en orienterende teori- og køreprøve, og bagefter har man en prøvetid på tre år, hvor man bliver frakendt kørekortet ubetinget i et halvt år, hvis man bliver taget med en tung speederfod igen.

Politiassistent Kim Haubro, der er leder af ATK-afdelingen hos Nordjyllands Politi, kalder overfor TV2 Nord kørslen for "decideret vanvidskørsel".