Vanvidsscoring gav Vendsyssel vital sejr mod AaB

FODBOLD: For første gang i sæsonen lykkedes det for Vendsyssel FF at holde buret rent, og da holdet samtidig fik puttet en enkelt ind i den anden ende, så fik holdet en flot sejr på udebane mod lokalrivalerne fra AaB.

Det vil absolut ikke gå over i historien som en flot fodboldkamp - til gengæld vil den nok blive husket for et af de mere mærkelige mål i Superligaens historie.

Kampens eneste fuldtræffer kom efter 18 minutter. Søren Henriksen modtog bolden i venstre side og forsøgte at slå et indlæg.

Indlægget var ikke i nærheden af at ramme en medspiller, men til gengæld snød det Jacob Rinne i AaB-buret fuldstændig, og selvom bolden skruede udad, så sejlede bolden over i det fjerne målhjørne.

AaB var milevidt fra den fremragende indsats, som holdet leverede for en uge siden i Aarhus, hvor man trods en time i undertal formåede at få 2-2. Gæsterne parkerede i den grad bussen foran mål, og det blev kun endnu mere udtalt efter scoringen.

Derfor var det ikke overraskende, at AaB blev mest farlige på dødbolde, og Lucas Andersen havde holdets bedste forsøg inden pausen med et flot frispark, men Nicolai Flø kom flot op under overliggeren og fik reddet.

Allerede tidligt i kampen måtte unge Moses Opondo skiftes ud med en skade for gæsterne, og i pausen skiftede AaB første gang, da Rasmus Thellufsen blev taget ud og erstattet af Philipp Ochs.

Lucas Andersen skabte det meste af det, der blev skabt hos AaB, men holdet havde svært ved for alvor at blive farlige. Efter en times spil sendte han et fint hjørnespark fladt ind lige i løbet hos Kasper Kusk, men kantspilleren formåede på en eller anden måde at sparke forbi bolden. Og resten af tiden stod tremandsforsvaret med Kaltoft, Fischer og Henriksen fremragende hos gæsterne.

I den anden ende var indskiftede Ninos Gouriye tæt på at gøre det til 2-0, da han fik bolden fra venstresiden og vandt duellen med Jores Okore, så han var helt alene med Jacob Rinne, men den svenske keeper fik rettet lidt op sin fejl fra første halvleg og reddede bolden til hjørnespark. På tv-billederne kunne det endda ligne, at Vendsyssel skulle have et straffespark, fordi Okore have armen på.

Vendsyssel er fortsat tredjesidst i Superligaen, men har nu bare tre point op til topseks. AaB ligger på femtepladsen, men har kun fået fem point i de seneste fem kampe.