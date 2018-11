Var til prøvetræning i Bayern München: Nu er amerikaner på vej til Hobro

FODBOLD: Den amerikanske U20-landsholdsspiller Christian Cappis er tæt på en aftale med Hobro IK, erfarer NORDJYSKE.

19-årige Cappis, der så sent som i sommer prøvetrænede i den tyske storklub Bayern München, trænede mandag med i Hobro, og ifølge NORDJYSKEs oplysninger er de to parter klar til at indgå et længerevarende samarbejde.

Christian Cappis har i løbet af efteråret været til prøvetræning i den nordjyske superligaklub, som han også har optrådt for i Reserveligaen. Ifølge amerikanske medier var Christian Cappis egentlig på vej til at indgå en aftale med FC Dallas i den bedste amerikanske række, men det skifte har ligaforeningen bag Major League Soccer afvist.

Dallas ønskede at registrere Cappis som en egenproduceret spiller, men da Cappis er født og opvokset i Texas, mener ligaforeningen, at retten til at registrere Cappis som egenproduceret tilhører Houston Dynamo.

Det forpurrede skifte til Dallas baner dog vejen for Hobro, der har set fine takter fra Cappis under hans prøvetræningsophold. Amerikaneren beskrives af NORDJYSKEs kilder som en alsidig midtbanespiller, der dog er bedst centralt.

I Hobro har sportschef Jens Hammer Sørensen ikke ønsket at kommentere NORDJYSKEs oplysninger.