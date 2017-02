HOBRO: En varebil fra transportfirmaet Interfjord satte sig onsdag eftermiddag omkring klokken 16 fast i viadukten under Brogade i Hobro centrum.

Chaufføren fra Randers forsøgte forgæves at få varebilen fri igen ved at lukke luften ud på alle fire hjul og kontaktede efterfølgende Falck for at få dem til at hjælpe varebilen fri igen i viadukten.

- Jeg blev omdirigeret grundet vejarbejde her i byen og er slet ikke kendt med viadukten og vejen her og troede egentligt at jeg godt kunne passere under den med varebilen, forklarede han i ventetiden på Falck.