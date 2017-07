Varer på abonnement sælger

HELE LANDET: Danskerne er vilde med at købe varer og tjenester i abonnementsform, skriver Finans.

Salget omfatter alt lige fra barberblade og sokker til vin og bøger, og tendensen har på få år udviklet sig til en omfattende milliardforretning, der udfordrer de traditionelle aktører i detailhandlen.

- Det kommer til at eksplodere de kommende år. Forbrugerne er enormt fikserede på tid, og de er i den grad parate til at abonnere på næsten hvad som helst, siger Louise Byg Kongsholm, trendforsker og direktør i konsulentvirksomheden PEJ-Gruppen, til Finans.

Ifølge kommunikationschef i Foreningen for Dansk Internethandel, Henrik Theil, er det bekvemmeligheden ved nethandel, som trækker. Og med abonnement kan kunden sikre sig, at de varer, man bruger igen og igen, automatisk leveres til døren eller postkassen,

Og de loyale kunder kan bogstavelig talt være guld værd for onlineselskaberne.

- Det er altid billigere at gennemføre salg nr. 2, og endnu bedre er det at have en stabil kundekreds. De mange abonnementsmodeller er en trussel mod de fysiske butikker, der mister omsætning, når kunderne bliver loyale nethandlende, siger han til Finans.