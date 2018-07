Varm dag risikerer at ende med masser af vand: Risiko for skybrud

NORDJYLLAND: Naturen tørster efter vand, landmændene spejder mod himlen - og måske bliver bønnerne hørt tirsdag eftermiddag og aften.

I hvert fald har DMI udsendt et risikovarsel om skybrud for store dele af Jylland, Fyn og det vestlige Sjælland. I Nordjylland er det Aalborg og Himmerland, der risikerer at få en ordentlig omgang vand fra oven.

Der er risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

Ved skybrud er der fare for, at kældre og lavtliggende områder kan blive oversvømmede.