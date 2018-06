Varme: Brug vand med omtanke i tørken

HELE LANDET: Sol i går, i dag og i morgen. Det usædvanlige og tørre vejr, danskerne oplever i øjeblikket, har fået flere medier til at melde om vandmangel.

- Når vi er i den her helt usædvanlige situation, er det meget vigtigt, at vi lytter til de lokale vandværker, understreger Ole Wiil, der er landsformand i Danske Vandværker.

- Nogle vandværker i Danmark har absolut ingen mangel på vand, mens andre kan opleve, at det er meget svært at levere den mængde vand, forbrugerne efterspørger i disse helt usædvanligt tørre dage. Det er meget vigtigt, at vi alle respekterer, at mennesker og dyr selvfølgelig har fortrinsret til vand. Vi bør derfor tænke os om, når vi ønsker at bruge vand til andet end drikkevand, hvis vi bor i områder med sparsomme vandressourcer. Men eftersom situationen er så forskellig i landet, så lyt til de lokale vandværk, siger han.

Tænk inden du vander græsset og fylder badebassinet

Danske Vandværker opfordrer i en pressemeddelelse forbrugerne til at tænke sig om, inden de tænder for vandhanen. Det gælder blandt andet vand til havevanding og til store badebassiner.

- Der er ikke noget at sige til, at både børn og voksne nyder en svalende dukkert i varmen, men vores opfordring er, at vi udviser omtanke og kun bruger løs af vandet, hvis vandværket ikke opfordrer os til at spare i de her helt ekstremt varme dage. Det er vigtigt, at vi bakker op om vores lokale vandværk , siger landsformand Ole Wiil.

Få vandværkernes tips til at spare på vandet