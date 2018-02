Varme senge på herberg risikerer at stå tomme i kolde nætter

Kolde vinde fra Sibirien har kurs mod Danmark denne uge. Minusgraderne har øget interessen for en varm seng på et af landets herberger.

Et af dem er GraceKbh i København, men her risikerer de varme senge at forblive tomme. Herberget er drevet af frivillige, og eksempelvis søndag nat er der ingen til at åbne døren for byens hjemløse.

Det fortæller leder Aicha Lind.

- Vi har brug for hænder. Det vil sige frivillige, der kan komme og tage nattevagter og hjælpe i løbet af aftenen, siger hun.

- Hvis vi ikke får folk ind og hjælpe os, så har vi lukket. Vi er et herberg drevet af frivillige. Så hvis der ikke er nogen til at holde åben, kan vi ikke holde åben i løbet af natten.

Dermed går 40 varme sengepladser til spilde.

DMI's prognose for denne uge spår en temperatur i dagtimerne på omkring frysepunktet. I nattens mørke kan temperaturen falde helt ned til minus 10 grader celsius.

Derfor er køerne ved eksempelvis GraceKbh vokset. Herberget trækker lod om stedets 40 pladser, og sidst var der 90 navne i spil. De 50 uheldige bliver sendt til Kirkens Korshær, der har skruet op for deres kapacitet.

- Men de kan ikke blive ved med at tage 70 mennesker ind. Det er en dårlig situation, siger Aicha Lind.

- Vi bruger rigtig meget tid på at finde ud af, hvor vi kan sende folk hen, hvis de ikke kan være hos os.

Hvis jagten på tomme senge ikke lykkes, er det begrænset, hvad herbergerne kan stille op.

- Det eneste, vi kan gøre, er at give dem en sovepose under armen og håbe på, at de kan finde et sted at være lidt i læ, siger Aicha Lind.

GraceKbh er et af Blå Kors' væresteder i København. Blå Kors melder om "fuldt hus" på tværs af deres væresteder.

