Varmebølge: Sådan undgår du hedeslag

DANMARK: Weekenden byder på høj sol og temperaturer på op mod 30 grader. Derfor tager mange på stranden, nyder solen i byen eller går i haven. Men selvom det er skønt med varme og sol, skal man passe på. For hedeslag kan være en livstruende tilstand.

- Det er en voldsomt ubehagelig oplevelse at få det dårligt på grund af varme og sol. Selvom rigtige hedeslag er sjældne på vores breddegrader, så er varmen og solen noget, man skal være opmærksom på. Hvis symptomerne viser sig, er det vigtigt at reagere hurtigt, så det lette solstik ikke udvikler sig til et regulært hedeslag, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring og uddyber:

- Hver sommer ser vi eksempler på, at danskere kommer til skade på grund af varme og sol. Både solstik, forbrændinger og andre varmerelaterede skader bliver i højere grad anmeldt i sommerperioden, og når folk tager på ferie til varmere steder end Danmark. Derfor er det vigtigt, at man er ekstra opmærksom de næste par dage.

Pas på børn og kæledyr i varmen

Der er gode muligheder for at hive familien ud i det gode vejr, men i varmen er det især børn og kæledyr, der kan være udsatte. Derfor skal man være omhyggelig med at sørge for, at alle får nok at drikke, rigeligt med skygge og ikke har for meget tøj på.

- Børn er særligt udsatte i varmen, fordi deres kropstemperatur stiger hurtigere end voksnes. Derfor skal man sørge for at give dem rigeligt med væske, da de ikke altid selv er i stand til at gøre opmærksom på, at de er tørstige. Det er især vigtigt at være opmærksom på de helt små børn, der hurtigt kan få det meget varmt i barnevognen, siger Henrik Sagild.

Sådan undgår du hedeslag:

Begræns fysisk aktivitet når det er varmest

Bliver du utilpas og svimmel, skal du gå ind i skyggen og blive afkølet

Drik rigeligt med væske

Hold kroppen nedkølet med let tøj, kold væske mv.

Symptomer på hedeslag:

Høj kropstemperatur

Kvalme, svimmelhed og hovedpine

Forvirring

Kramper og besvimelse

Varm og tør hud

Hvis hedeslaget rammer:

Bring personen ind i skyggen eller i et afkølet område

Giv personen noget at drikke

Afkøl personen med en våd klud, kold flaske eller is

Læg våde klude på ben, arme og hoved

Ring 112 eller bring personen til skadestuen hurtigst muligt

Er personen bevidstløs og trækker ikke vejret normalt, skal der gives hjertemassage og kunstigt åndedræt