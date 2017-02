NORDJYLLAND: Den helt kolde sibiriske dybfryser blev det aldrig til, men de sidste dage er temperaturen nået under frysepunktet - det er dog ved at være slut nu. Det er noget varmere vinde på vej mod Danmark og Nordjylland. Endda med sol til at lysne lidt på det hele.

Nattefrosten bliver dog hængende i begyndelsen af den kommende uge, endda med temperaturer helt ned til omkring 10 graders frost nætterne til tirsdag og onsdag, hvilket skyldes, at det mandag og tirsdag forventes at blive et ganske strålende solskinsvejr uden skyer af betydning. Og uden skyer er der ikke noget til at holde på varmen om natten, så derfor bliver det koldt i de to nætter.

Derfra begynder også nattefrosten at miste sit tag i landet, og onsdag kan vi nå op på fem-seks graders varme, lidt mere torsdag hvor det til gengæld bliver skyet og med mulighed for lidt regn. Det kommer samtidig med at omslag i vindretningen, der slår fra øst til vest. Dermed er det også slut med frost for denne gang, og ind i den nordjyske vinterferie-uge ser vejret faktisk helt fornuftigt ud: Let skyet, temperaturer døgnet rundt der holder sig lige omkring de fem grader og stort set ingen regn. Hvis man altså tør stole på meteorologernes prognoser.