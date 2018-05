Varmt karneval: Her er tre gode råd

AALBORG: Drik rigeligt - med tilføjelsen vand. Sådan lyder det vigtigste råd fra sikkerhedschefen for Aalborg Karneval, Søren Korsgaard, når han skal give sit bud på, hvad den forventeligt på mod 75.000 deltagere i Aalborg Karneval bør huske på under lørdagens optog.

- Når du har drukket et par øl, så sørg for, at du også får masser af vand, så du undgår at dehydrere i det varme vejr, lyder det gode råd fra sikkerhedschefen.

Han giver gerne et par yderligere råd med på vejen.

- Sørg også for - trods varmen - at tage noget godt fodtøj på. Der ligger masser skarpt plastik, ødelagte øldåser eller glasskår fra knuste flasker på vejene, så hvis du ikke har godt fodtøj på, så risikerer du grimme skader på fødderne, siger Søren Korsgaard.

Det tredje vigtige råd, han gerne vil give deltagerne i karnevalet, er, at man skal følges ad to og to.

- Find en god ven eller veninde at følges med, så I kan hjælpe hinanden og passe på hinanden, hvis der skulle ske et eller andet uforudset. Og det kan jo ske i sådan et menneskemylder, siger sikkerhedschefen.

400 skader

Samtidig med at være sikkerhedschef for karnevalet, så er Søren Korsgaard også med til at styre det præhospitale beredskab i den fremskudte skadestue, som er oprettet i forbindelse med karnevalet.

Det er erfaringerne herfra, der får ham til at komme med de gode råd.

- Vi behandler normalt omkring 200 personer i den fremskudte skadestue med alskens forskellige skader. Dertil kommer, at vore samaritter ude på ruten tager sig af et lignende antal skader. Selv om 400 skader ud af en folkemængde på 75.000 ikke er mange, så vil vi da altid gerne have færre skader, konstaterer Søren Korsgaard.