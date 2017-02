THISTED: Energistyrelsen har forlænget Thisted Varmeforsynings tilladelse til at indvinde geotermisk energi i 30 år. Samtidig har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt meddelt selskabet en ny tilladelse til et tilstødende område.

Geotermitilladelsen i Thisted blev oprindeligt givet til DONG i 1983 som en eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af geotermisk energi fra hele det danske landområde, og i 1984 etablerede DONG og Thisted Varmeforsyning Danmarks første geotermiske anlæg.

Anlægget indvinder geotermisk energi fra et sandstenslag med ca. 40 grader varmt vand i 1,3 kilometers dybde. I 2011 overtog Thisted Varmeforsyning, som i forvejen stod for driften af anlægget, tilladelsen fra DONG. Den gældende tilladelse løber indtil den 1. marts 2017.

Thisted Varmeforsyning ønsker at fortsætte driften af anlægget og at udvide anlæggets kapacitet med en yderligere boring - ud over de to allerede etablerede.

Thisted Varmeforsyning ansøgte i august 2015 om forlængelse af tilladelsen med 30 år og om tilladelse til det tilgrænsende område.