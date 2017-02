ODENSE: Vendsyssel Elite Badminton har mere end det ene ben i semifinalen i Badmintonligaen.

I den første af to kvartfinaler sikrede vendelboerne sit tirsdag et perfekt udgangspunkt for at gå videre med en 4-2-sejr på udebane over Odense. De skal altså blot undgå at tabe returkampen i Frederikshavn på tirsdag i Arena Nord - så er semifinalepladsen i hus.

Matchen bølgede indledningsvist frem og tilbage. Beiwen Zhang vandt en suveræn sejr i damesingle, men VEB’s mixeddouble med Nicky Bach og Maria Helsbøl led et lige så klart nederlag.

Lasse Mølhede og Zvonimir Durkinjak bragte igen VEB foran med en stensikker sejr i herredoublen, men igen med en tilsvarende solid sejre i damedoublen.

Med stillingen 2-2 før de to herresingler var ansvaret dermed lagt i hænderne på Victor Svendsen og Raul Must hos Vendsyssel. Must gjorde kort proces med en sejr på to gange 21-13 over Patrick Bjerregaard, mens Victor Svendsen havde større problemer.

Han tabte første sæt 20-22 til Steffen Rasmussen, men i løbet af andet sæt fik han overhånden. Det blev vundet 21-16 og i det afgørende sæt var der ingen tvivl. Victor Svendsen lukkede med 21-14.