SKAGEN: Vendsyssel Elite Badminton (VEB) får Odense som modstander i DM-kvartfinalerne.

Det står klart, efter at grundspilsvinderne fra Skovshoved torsdag valgte Højbjerg som modstander, og dermed var VEB efterladt med valget mellem Odense, Solrød og Greve, og her faldt valget altså på fynboerne.

- Vi mener, at vi står godt til Odense, når vi tager et kig ned over holdkortene. Undgår vi skader, er det et hold, som vi skal være favoritter til at slå. Ikke dermed sagt, at det bliver nemt, for der er ingen dårlige hold tilbage, siger VEB-træner Morten Olsen.

Kvartfinalerne afvikles over to kampe. Første opgør spilles i Odense 31. januar, mens VEB har fordel af hjemmebane 7. februar.