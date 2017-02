FREDERIKSHAVN: Vendsyssel Elite Badminton er klar til semifinalerne i Badmintonligaen, efter Odense sikkert blev besejret over to kampe.

VEB havde givet sig selv et optimalt udgangspunkt med sejren på 4-2 i Odense i sidste uge, og holdet fulgte op på den gode præstation på hjemmebanen i Arena Nord, selvom tilskuerne nok fik lidt mere spænding, end de havde ønsket sig.

Med sejren i første kamp skulle holdet blot sikre sig tre sejre på hjemmebanen. Godt nok tabte damedoublen aftenens første match, men det var også forståeligt, da man på grund af afbud var nødt til at give debut til den blot 15-åtige Sofia Grundtvig. Sammen med Emma Wengberg kæmpede hun godt, men VEB-duoen tabte stort i to sæt.

Til gengæld var de ringen slinger i valsen hos ligaens mest suveræne damesingle Beiwen Zhang, der vandt sin 11. kamp i lige så mange forsøg. Airi Mikkela blev besejret med 21-19, 21-14, selvom kineseren ikke spillede sin bedste kamp i sæsonen.

Herreodublen Zvonimir Durkinjak og Lasse Mølhede var totalt suveræne og vandt deres kamp 21-14, 21-6, og dermed manglede blot en sejr.’

Den tilbagevendte hollænder Jacco Arends fik en god start i mixeddouble sammen med DM-bronzevinderen Maria Helsbøl, og duoen vandt første sæt, men tabte andet inden et nervepirrende tredje sæt i kampen mod den danske mester Sara Thygesen og makkeren Frederik Søgaard.

Og gæsterne nappede det tætte sæt med 21-18, og samtidig var Victor Svendsen meget overraskende bagud i 1. herresingle.

Den ellers så stærke hjørringenser tabte sin kamp i to sæt, og dermed var al ansvaret lagt over på Raul Must i 2. herresingle. Han skulle vinde, hvis semifinalen ikke skulle ud i et golden set.

Og esteren svigtede ikke, og han hentede en sikker sejr i to sæt og sendte dermed VEB i semifinalen.