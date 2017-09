VEB overvandt en ond ånd

SKAGEN: Det blev en overbevisende sejr, da Vendsyssel Elite Badminton lagde ud med at besejre en ond ånd i sæsonpremieren.

Værløse havde de kun slået én gang ud af de sidste otte forud for tirsdag aften. Men her fik det nordjyske badmintonhold overvundet fjenden, de havde haft det så svært ved. Det skete med imponerende 6-0 i en kamp, hvor Værløse kun var tæt på et enkelt point.

Det skulle også ske, hvis man spørger træner Allan Kolbro Nielsen. På papiret stod VEB nemlig stærkest.

- Det var helt fantastisk. Det er det, man kalder en god start. Vi har haft svært ved at slå Værløse, men vi ved også godt, at vi er et bedste hold, og det fik vi vist i dag. Vi løb de ekstra meter for hinanden, og de tætte kampe faldt til vores side, siger Allan Kolbro Nielsen.

Det nytilkomne, hollandske talent, Cherryl Seinen, vandt i mixed double sammen med Jacco Arends. Efter at have tabt det første sæt kom de tilbage og sikrede de sidste to for sejren.

I herredoublen var der også lidt vaklen, da Zvonirmir Durkinjak og Lasse Mølhede tabte andet sæt og måtte ud i tredje. Det hev de sent hjem, da det endte 27-25.

Ellers så det sikkert ud for resten af hjemmebanespillerne på halgulvet i Skagen.

Damedoublen bestående af Clara Nistad og Emma Wengberg måtte kæmpe for første sæt, da de vandt 23-21. Men derefter gik det lettere, og doublen vandt andet sæt.

Alle singlerne bestående af Beiwen Zhang, Raul Must og Victor Svendsen vandt efter to sæt.

VEB’s næste kamp er ude mod Team Skælskør/Slagelse torsdag.