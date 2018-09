VEB skal på medaljejagt igen

BADMINTON: I de to seneste sæsoner har Vendsyssel Elite Badminton (VEB) hentet bronzemedaljer i Badmintonligaen, og vendelboerne er igen på medaljejagt i den kommende sæson.

Det slår træner Allan K. Nielsen fast før mandagens sæsonpremiere hjemme mod Odense.

- Vi skal op og slås med om medaljerne igen. Vi var glade for det, vi præsterede i sidste sæson, men vores hold er i hvert fald ikke dårligere i denne sæson, siger han.

De seks bedste hold i grundspillet kvalificerer sig til slutspillet. Nummer et og to går direkte i semifinalerne, mens nummer tre får mulighed for at vælge, om man vil møde nummer fem eller seks i kvartfinalen.

- Vores målsætning er at komme med i den top-6, men jeg har også en tro på, at vi kan blande os i top-3. Skovshoved er klart det bedste hold, men derefter følger nogle hold, der er ret tætte. Kan vi komme i top-3, kan vi jo som minimum også få lov at vælge vores kvartfinalemodstander, så det skal vi gå efter, siger Allan K. Nielsen.

VEB-holdet er blevet forstærket med Kirsty Gilmour, Robin Tabeling og Yao Lie, der alle får debut mandag.

- Det giver os lidt flere muligheder for at flytte rundt på tingene. Vi er stærkere og bredere end sidste år, siger Allan K. Nielsen, der kun har et succeskriterium for mandagens kamp mod Odense.

- Der er altid nogle nerver i den første kamp, men vi er favoritter mod Odense, og det er en kamp, vi skal vinde, siger han.