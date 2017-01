NORDJYSKE Plus

To omkommet i brand

Det vil i givet fald efterlade vendelboerne med et valg mellem Greve, Odense og Solrød.

Andenpladsen betyder nemlig, at det kun er grundspilsvinderne fra Skovshoved, der har ret til at vælge kvartfinalemodstander før VEB.

- Det er vi glade for. Det giver os bedre muligheder i kvartfinalerne, for der er selvfølgelig nogen, vi hellere vil møde end andre, lyder det fra Vendsyssel-træner Morten Olsen.

SKAGEN: Vendsyssel Elite Badminton (VEB) skrev historie mandag aften. Da vendelboerne fik hjælp fra Solrøds 4-2-sejr over Værløse, sikrede VEB sig andenpladsen i grundspillet med hjemmesejren over Skælskør-Slagelse.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies