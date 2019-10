Ved du, hvor meget slik og sodavand, dit barn må få?

Et nyt forskningsprojekt skal nu forsøge at ændre den danske familiehygge-kultur, så vi ikke behøver masser af slik og søde sager for at have det rart. Det skriver Videnskab.dk.

- Vi siger ikke, at der slet ikke er plads til at børn spiser søde sager og drikker sodavand, men de skal have mindre af det, end de får nu, siger seniorforsker på DTU Fødevareinstituttet Anja Pia Biltoft-Jensen til Videnskab.dk.

Vi elsker slik i Danmark, og når vi skal hygge med ungerne, så hører der masser af det søde til. Men slik, kage og søde drikke øger risikoen for overvægt, huller i tænderne og tager pladsen fra de sunde snacks, som er gode for os.

Vores børn bliver da også mere overvægtige op gennem skoletiden. I de små klasser i starten af skoletiden er 12 procent af børnene overvægtige. Og når de går ud af skolen er det hele 19 procent. Det viser seneste tal fra Sundhedsstyrelsen.

Anbefalet mængde slik

Forskerne starter med at lave en egentlig retningslinje for, hvor mange søde sager og søde drikke børn maksimalt bør få, når man er 3-6 år, 7-10 år og 11-17 år gammel.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor farligt er det at spise for meget sukker?

- De fleste ved, at det ikke er godt at spise for meget slik, men hvor meget er for meget? Man mangler guidelines i forhold til, hvad der faktisk er plads til i en sund kost. Så det skal vi udvikle, siger Anja Pia Biltoft-Jensen.

Forskerne tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens officielle kostråd, som blandt andet siger, at man bør spise 600 g. frugt og grønt om dagen og mindst 75 g. fuldkorn.

- Hvis man følger de officielle kostråd, får man opfyldt sit behov for næringsstoffer. Når det behov er opfyldt, kan man beregne hvor meget energi der er tilovers til søde sager og søde drikke, siger hun.

Efterfølgende skal forskerne i samarbejde med sundhedsplejersker og skoletandlæger i Hvidovre Kommune udvikle og afprøve en indsats til børn i 0. klasse.

I alt 200 familier skal deltage. 100 prøver indsatsen, og 100 er kontrolgruppe. Forskerne følger dem i fire måneder for at sammenligne og se, om indsatsen får mindsket slikforbruget.

Rygning og alkohol er et langt større problem

Direktør for Statens Institut for Folkesundhed, professor Morten Grønbæk er positiv over for det nye projekt.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan hjælper du dit barn til at spise sundere

- Jeg mener, det er en rigtig god idé at give folk nogle retningslinjer. Vi skal vide, hvor meget sødt, der er for meget, og jeg synes, det er rigtigt interessant også at få det afprøvet i et forskningsmæssigt stærkt design, siger han til Videnskab.dk.

Efter hans mening er slik og søde sager dog langt fra det største problem i forhold til sundheden.

- Rygning og alkohol er meget mere usundt. Og det, at vi dyrker for lidt motion. Så længe børn og unge ryger og drikker, så er det det, vi først skal gøre noget ved, mener han.

Anja Biltoft-Jensen bemærker dog, at deres projekt er rettet mod børn på 6-9 år, så der er rygning og alkohol sandsynligvis ikke det største problem.

Hun påpeger desuden, at hende og hendes forskerkollegaers undersøgelser viser, at de børn, der spiser mest sukker, samtidig får mindst af de sunde fødevarer som frugt og grønt, fuldkorn og fisk.

