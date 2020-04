Vedligehold: Gennemgå huset grundigt i foråret

BOLIG:Det har været en uhørt regnvåd vinter, grundvandet står atypisk højt - og i marts tog stormen Laura en ødelæggende tur over landet.

Der er mange grunde til, at du som husejer bør kigge huset efter i foråret.

- Man skal især være opmærksom på klimaskærmen, som bliver slidt af vinterens vind og vand, siger Anders Hagemann, der er tømrer, byggesagkyndig og indehaver af Dinbyggerådgiver.dk.

Start med facaden, og kig på, om der er revner eller tydelige skader på mursten, puds eller træværk.

- Man bør også gå mørtel, fuger og puds efter, for der vil være et vist slid. Og hvis store flager er skallet af, skal man være ekstra opmærksom, for det kan skyldes fugt, siger Anders Hagemann.

Det gælder også fuger omkring vinduerne, som har en begrænset levetid. En silikonefuge har en gennemsnitslevetid omkring otte år.

- De færreste tænker over, at vinduesfugerne skal vedligeholdes. Og foråret er oplagt, fordi det kræver tørvejr og rimelige temperaturer, før man kan arbejde med dem, siger Anders Hagemann.

Soklen kan være udsat

Herefter bør du kaste et blik på husets sokkel. Det er især vigtigt, fordi vi har fået så meget regn.

- Soklen vil være mere udsat, hvis der har stået vand op ad den, siger Henrik Bisp, der er tømrer, bygningssagkyndig og fagekspert hos Videncentret Bolius.

- Så få udbedret eventuelle skader såsom revner og løst puds. Selv ved et lille fald den forkerte vej ledes vandet hen mod husets sokkel, siger han.

Gå i samme ombæring tagrenderne efter. De vil nemlig på samme måde kunne give fugtskader på sigt, hvis vandet ikke ledes væk.

- Få fjernet blade og andet nedfald fra vintermånederne. Og tjek, om der er tendens til vandsamlinger i tagrenden, for det kan være tegn på bagfald, siger Henrik Bisp.

Det samme gælder, hvis der er en fugtig stribe eller en lodret stribe af alger på muren under. Det kan være tegn på, at vandet ikke ledes ordentligt væk, eller at der er en utæthed i tagrenden.

- Uanset hvad det skyldes, skal det udbedres. Ellers kan det skade ydermuren eller soklen, som bliver fugtet op, og selv en lille utæthed kan på sigt udvikle sig til en større skade, siger Henrik Bisp.

Husets tag skal også have et eftersyn. Kig udefra på, om der er forskubbede tegl, revnede tagplader eller tydelige slagskader fra nedfaldne grene.

Herefter skal du en tur på loftet og besigtige taget indefra. Medbring lommelygte, og undlad at tænde lyset.

- På den måde vil man nemmere kunne se eventuelle skader, revner eller løsnede tegl, som vil lukke en lille lysstribe ind i mørket, siger Henrik Bisp.

Syd- og vestvendte flader er mest udsat * Du skal især være opmærksom på syd- og vestvendte facader, vinduer, fuger og træflader. De er nemlig typisk mest udsatte. * Det skyldes, at vinden oftere står på fra vest, og samtidig er der flere soltimer på disse flader. * Derfor vil der være et større slid og sæsonbetonet tæring på husets ydre overflader i syd- og vestvendt retning. Kilde: bygningssagkyndig Henrik Bisp fra Videncentret Bolius VIS MERE

/ritzau fokus/