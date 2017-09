Vegetarer er så god en forretning, at slagterierne nu satser på dem

FØDEVARER: Tidligere på året præsenterede Tulip et for den store kødproducents eget vedkommende noget kontroversielt produkt. Der var ikke tale om en ny form for bacon, pølser eller kødpålæg, som virksomheden ellers primært er kendt for. Nej, produktet bestod slet ikke af kød, men var derimod vegetarisk skiveskåret pålæg lavet af æggehvide og rapsolie med smag af røde, gule og grønne peberfrugter.

Den Grønne Slagter Veggie, som produktet hedder, er ifølge hjemmesiden en ny type pålæg til dem, der har lyst til noget andet end kød, og dem har der ifølge Tulip, som ejes af slagterikoncernen Danish Crown, vist sig at være mange af.

- Salget er gået rigtig godt, og vi har fået gode tilbagemeldinger. Vi har lavet produktet, fordi vi ikke er blinde for, at der sker en strømning i samfundet, som vi kan vælge at arbejde foran eller halte bagefter. I dag er der flere vegetarer og flere, der ønsker sundere og grønnere produkter, og vi vil gerne kunne levere, hvad der efterspørges, siger kommunikationschef hos Tulip Michael Ravn, der tilføjer, at man bestemt kan forvente flere kødfrie produkter fra dem i fremtiden.

Tulips nye pålæg rammer ind i en udvikling, hvor flere producenter begynder at satse på og reklamere for kødfri fødevarer. Sidste år lancerede discountkæden Aldi eksempelvis sit eget mærke for veganske og vegetariske produkter, og fra midten af oktober og frem til jul i år sætter Bilka fokus på sit øgede sortiment af kødfri varer ved at få en familie til ugentligt at vise, hvordan de lever uden kød.

Derudover stiger udvalget af kropsplejeprodukter, som hverken er testet på eller produceret med stoffer fra dyr, og hos firmaet A.J. Eriksen kan man i 2018-kollektionen finde en studenterhue med vegansk skygge, rem og for. Hos Danmarks største detailvirksomhed Coop er udbuddet af kødfri varer 10-doblet de seneste 10 år, siger analysechef Lars Aarup.

Hvor vi for omkring 10 år siden havde 20 produkter, har vi nu over 200, og det er særligt gået stærkt inden for de seneste tre år. Der kommer årligt nye alternativer for vegetarer og veganere, og jeg er ikke i tvivl om, at de vegetabilske proteiner er en del af fremtidens køkken.

I august viste en forbruger-undersøgelse fra Coop Analyse, at cirka 100.000 danskere er vegetarer, mens næsten en halv million undgår at spise kød mindst halvdelen af ugens dage. Coop vurderer samtidig, at kødforbruget i Danmark falder med en til halvanden procent om året.

- Jeg tror, vi i fremtiden vil se en situation, hvor det er mere naturligt at spise mad uden kød engang imellem, eller hvor kød ikke er hovedattraktionen i et måltid, men fungerer som topping. Vi forsøger at tilpasse vores udbud af kød med efterspørgslen men det skal siges, at vegetarer er stadig en lille målgruppe. Danmark er en meget kødelskende nation, og det er ikke, fordi vi vender ryggen til frikadellen. Vi er bare ved at få et bredere menukort, siger Lars Aarup.

