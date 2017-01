En sang for skole og venskab

Farligt at låne bilen ud

TERNDRUP: Et færdselsuheld sendte fredag aften tre personer til behandling på traumecenteret på Aalborg Universitetshospital. Uheldet skete klokken 18.08 på Aalborgvej fem kilometer nord for Terndrup.

