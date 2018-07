Vej spærret: To halmlæs brændt midt i landsby

TAARS: To halmlæs - en lastbil med hænger samt en traktor med to halmvogne efterspændt - er tirsdag eftermiddag stort set udbrændt - midt i Taars by.

Det oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune Jesper Ludvigsen.

- De to halmtransporter har på et tidspunkt passeret hinanden, og ilden er sprunget fra den ene til den anden, fortæller indsatslederen, der ikke ved om der først var ild i lastbilen eller i traktoren med halmvognene.

Det lykkedes chaufføren i lastbilen at få hængeren koblet af forvognen, så lastbil og hænger står lidt fra hinanden, men begge dele er alligevel brændt. Der er fortsat ild i halmen, da det er stablet højt på hængeren, oplyser Jesper Ludvigsen

De to halmtransporter fik begge stoppet cirka 300 meter fra hinanden, og brandene er under kontrol, oplyser Jesper Ludvigsen.

Brandene i de to halmtransporter betød, at Bredgade gennem Taars har været spærret siden alarmen - og dem kom der hele tre af i løbet af et minut til beredskabet - lød ved 16.10-tiden.

Beredskabet har haft tre sprøjter og en tankvogn i sving for at få kontrol over brandene.

- Der vil gå lidt tid endnu med slukningen, da der er tale om bigballer. Og så skal vi have fundet ud af, hvordan vi får resterne kørt væk fra vejen, fortæller indsatslederen.

Han har ingen tidshorisont for, hvornår arbejdet med de to brændte halmtransporter er overstået og vejen gennem Taars atter kan åbnes.

Opdateres...