Vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi, kunne til gengæld oplyse, at der ikke var tale om alvorlig personskade.

To personbiler var involveret i uheldet, men politiet havde endnu ingen nærmere oplysninger om, hvordan uheldet var sket.

Kort før klokken 20 udsendte Nordjyllands Politi en pressemeddelelse og fortalte, at hovedvejen var spærret i sydgående retning. Den spærring blev dog ophævet igen lidt efter klokken 20.

AALESTRUP: Klokken 18.49 tirsdag kom der melding et trafikuheld på hovedvej A13 nord for Aalestrup.

To biler stødte sammen på hovedvej 13 nord for Aalestrup - ingen alvorlig personskade

