Vejarbejde på E45: Der skal lægges 25 kilometer ny asfalt

HOBRO: Fra torsdag den 16. august til den 30. september lægger Vejdirektoratet ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej ved Hobro.

Der lægges først cirka 15 kilometer ny asfalt i sydgående spor, hvorefter der lægges 10 kilometer ny asfalt i nordgående spor.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Ramperne lukkes under arbejdet

For at genere bilisterne mindst muligt, udføres arbejdet i nattimerne, og trafikken afvikles ved overledning til modsatte spor.

Under arbejdets udførelse bliver det nødvendigt at lukke til- og frakørselsramper periodevis i det spor, hvor der arbejdes.

De ramper, der bliver berørt, er:

- De sydgående ramper ved 34, Hobro N

- De sydgående ramper 35, Hobro V

- De sydgående ramper ved 36, Onsild og sydgående frakørsel ved 37, Handest

- De nordgående ramper ved 35, Hobro V

- De nordgående ramper ved 34, Hobro N

Disse ramper vil hver især være lukket i omkring halvanden uge, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Sådan kan du gøre

På grund af vej- og ombygningsarbejder i Hobro by opfordres bilisterne til at anvende selve motorvejen til omkørsel ved rampespærringer på følgende måde:

Ved spærring af tilkørsler henvises bilisterne til i stedet at køre i modsat retning på motorvejen til nærmeste frakørsel. Her kan man dreje fra og køre på motorvejen igen i den ønskede retning.

Ved spærrede frakørsler ledes bilisterne frem til en efterfølgende frakørsel for at køre fra. Derefter bør man køre i modsat retning for på den måde at nå tilbage til den ønskede frakørsel.

Vejdirektoratet oplyser, at dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.