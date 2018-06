Vejarbejde: Rasende påvirket bilist kørte ind i asfaltbunke på motorvejen

AALBORG: En mand kan både se frem til en bøde for at køre i spirituspåvirket tilstand samt en bøde for at modsætte sig anholdelse. Desuden fik hans bil formentlig også nogle skrammer.

Manden kom kørende på motorvej E45 ved Svenstrup omkring klokken 00.30 natten til tirsdag, men da han passerede et vejarbejde overså han en asfaltbunke på vejen og kørte direkte ind bunken, så bilen sad fast ovenpå bunken.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en døgnrapport.

En patrulje blev sendt til uheldsstedet, og betjentene kunne konstatere, at bilisten var påvirket af spiritus. Da bilisten blev klar over, at han ville blive anholdt og sigtet for spirituskørsel blev han så vred, at han modsatte sig anholdelsen. Betjente fik dog anholdt manden, men han nu også frem til en sigtelse for at have modsat sig anholdelsen.

Bilisten blev taget med på politistationen, hvor der blev udtaget en blodprøve for at klarlægge mandens promille.