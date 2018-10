Vejgaard drillede Jammerbugt i nordjysk divisionsopgør

FODBOLD: Lørdag blev det 1-1, da Vejgaard tog imod Jammerbugt i 2. divisions vestlige pulje. Dermed tog Aalborg-klubben et vigtigt point mod et godt kørende Jammerbugt-hold.

Gæsterne på Soffy Road kom bedst fra start og havde flere store chance gennem det første kvarter.

Den største af dem tilfaldt Viktor Ahlmann efter ni minutter. Her udnyttede han en friløber og scorede sikkert til 0-1.

Herefter kom Vejgaard dog mere ind i kampen. Det kulminerede, da Daniel Olsen med 10 minutter tilbage af første halvleg udlignede. Han fandt en lidt tilfældig bold på kanten af Jammerbugts felt og fik målnettet i bevægelse.

Kort før pausen kom Jammerbugt til flere større chancer. Men det blev ved 1-1 i pausen - og i resten af kampen.

I anden halvleg var spillet delt mere ligeligt mellem de nordjyske divisionsklubber.

Jammerbugts Søren Pedersen kom til en chance efter 60 minutter, men her skød han forbi. I kampens døende minutter fik han også muligheden for at tage alle tre point på et hovedstød. Men bolden gik over Vejgaard-målet.

Dermed har Vejgaard 11 point i 2. divisions vestpulje, mens Jammerbugt med 28 point mistede terræn i toppen.

Holdenes møde på Jetsmark Stadion i august sluttede også 1-1.