Vejgaard sejrede i sidste sekund

FODBOLD: Vejgaard Boldspilklub hentede lørdag den anden sejr i de sidste tre kampe, da holdet i sidste minut af overtiden sejrede mod fynske Tarup/Paarup, der ellers undervejs var kommet foran på mål af den tidligere landsholdsspiller Anders Fønss. 2-1 endte cifrene i Vejgaards favør, der dermed har hentet syv point i de sidste tre kampe.

- De clearer en bold direkte op i luften inde i det lille felt, og så kaster Martin Sloth Kristensen sig ellers ind i duellen med deres målmand uden frygt for sine fortænder, og så dumper bolden ned for fødderne af Mathias Andersen, der bare kan trille den ind fra en meters afstand, siger en glad træner Christian Flindt Bjerg.

- Vi har ramt en god stime, og den må da gerne fortsætte. Nu står vi over for to hjemmekampe mod rækkens tophold, og det er jo ikke umiddelbart. Men jeg synes, at spillerne har fundet ud af, hvad der kræves for at være med i begge ender af banen, så jeg har da ingen planer om, at vores stime skal slutte, siger han.