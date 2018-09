Vejgaard skuffede på hjemmebane

FODBOLD: Vejgaard Boldspilsklub har forsat den første sejr til gode i denne sæsons 2. division, efter at oprykkerne lørdag løb ind i et 1-2-nederlag på hjemmebane mod Tarup-Paarup.

- Vi må være ærlige og sige, at vi ikke leverede det, der kunne berettige os til en sejr i dag. Viljen og indstillingen var der, men der manglede det ekstra, som vi har brug for, hvis vi skal vinde kampe i den her række, siger Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

Vejgaard fik ellers en ønskestart med Malthe Mondrup Pedersens føringsmål efter et kvarter, men lige før pausen fik gæsterne udlignet ved Anders Fønss, inden fynboerne også snuppede sejren med en scoring fem minutter inde i anden halvleg.

- Vi indkasserede et tåbeligt mål lige før pausen, hvor vi slet ikke fik lagt tryk på Anders Fønss, selv om vi ved, hvor farlig han er. I anden halvleg havde vi også en stor chance for at udligne, men vi mangler den skarphed og kynisme, som vi skal have fundet frem, hvis vi skal klare os, siger Christian Flindt Bjerg.

Nederlaget var en streg i regningen mod en modstander, som nordjyderne formentlig kommer til at konkurrere med i bunden.

- Vi tabte til en modstander, som vi helst skal lande over i tabellen. Det er tungt lige nu, men heldigvis kommer kampene tæt, så vi får snart mulighed for at revanchere os, siger Christian Flindt Bjerg.