Vejgaard var lige ved og næsten mod Fremad

FODBOLD: Vejgaard pressede 2. divisionskollegerne fra Aarhus Fremad ud i en straffesparkskonkurrence onsdag aften, da nordjydernes Martin Sloth-Kristensen udlignede til 1-1 i den dybeste overtid. Det var dog aarhusianerne, der løb med avancement i DBU Pokalen.

Her scorede Aarhus Fremad på fem straffespark, mens Vejgaard kun fik tre af slagsen ind over målstregen. Ét af dem stod Vejgaard-målmand Nicolaj Jørgensen for at sætte ind.

- Vi viser, at vi har noget at byde ind med mod et stabilt 2. divisionshold gennem mange år, selvom vi skifter fem mand ud til dagens opstilling. Så det får vi ingen søvnløse nætter over, siger træner Christian Flindt-Bjerg.

Nu kan Vejgaard få fuldt fokus på 2. division, hvor de møder Kolding IF på udebane på lørdag.