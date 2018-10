Vejgaard vil overraske mod Jammerbugt

FODBOLD: Vejgaard Boldspilklub skal forsøge at levere en overraskelse, når Jammerbugt FC lørdag kommer på besøg i et lokalopgør i 2. divisions gruppe 1.

I august spillede de to hold 1-1 i Pandrup, og lørdag går oprykkerne fra Vejgaard efter at tilføje Jammerbugt sæsonens blot andet nederlag.

- Vi går ikke på banen for bare at fedte en uafgjort hjem. Det kan godt være, at Jammerbugt viser sig så stærke, at vi i store perioder af kampen bliver nødt til at forsvare os rigtig meget, men vi går på banen for at angribe os til sejren og ikke bare forsvare os til et point, siger Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

Han melder om stor optimisme ovenpå sidste weekends sejr ude over Odder.

- Vi har haft en rigtig god uge efter den sejr. Vi fik vist, at vi ikke bare har tænkt os at agere boksebold i den her række, og det vil vi også vise Jammerbugt, selv om vi godt ved, at vi skal levere maksimalt, hvis det skal lykkes, siger Christian Flindt Bjerg.

Der er kampstart lørdag klokken 13 på Soffy Road i Aalborg.