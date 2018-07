Vejle og AGF delte i intenst og udsolgt mandagskamp

FODBOLD: Mandag aften løb det traditionsrige opgør mellem Vejle Boldklub og AGF af stablen, og de to mandskaber måtte nøjes med et enkelt point efter resultatet 1-1 i superligakampen.

10.254 tilskuere havde fundet vej til Nørreskoven i Vejle, og der blev dermed sat ny stadionrekord og meldt helt udsolgt.

AGF kom foran i begyndelsen af anden halvleg, men Allan Sousas mål på straffespark kort tid efter bragte balance i regnskabet.

Med resultatet er oprykkeren Vejle på sjettepladsen med fem point, mens AGF med sine tre point er på 11.-pladsen i Superligaen.

De fremmødte tilskuere blev ikke forkælet med et hav af målchancer i første halvleg, men de kunne i det mindste glæde sig over, at der blev gået til stålet på denne varme sommeraften i Nørreskoven.

Vejle var mest på bolden, og gæsterne fra AGF kæmpede med at få skabt målchancer. Efter 28 minutter faldt halvlegens største chance, men AGF’s Jakob Ankersen misbrugte friløberen med et lob forbi mål.

Nærmere kom man ikke mål i de første 45 minutter.

Da der var spillet ti minutter af anden halvleg, satte AGF Mustapha Amini på banen i håbet om, at han kunne løse AGF’s problemer med at skabe målchancer.

Amini havde ikke været på banen i mere end et minut, da han havde tredjesidste fod på Bror Blumes føringsmål, og dermed stod det 1-0 til AGF.

Efter 63 minutters spil blev Vejles Allan Sousa nedlagt af AGF’s Jesper Juelsgård, og det blev takseret til et straffespark, som selv samme Allan Sousa sikkert sparkede ind til stillingen 1-1.

Begge hold gik efter sejren i slutfasen, men AGF skabte klart mest og havde flere store chancer i de døende minutter. Men den sidste skarphed manglede, og dermed spillede AGF uafgjort for tredje gang i træk.

/ritzau/