Vejle-træner får fem dages karantæne for ulovlig kontakt

FODBOLD: Fem spilledages karantæne. Sådan lyder straffen til Vejle-træner Adolfo Sormani for at være i kontakt med sin stab under mandagens superligakamp mod Horsens, på trods af at han afsonede karantæne.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans i en pressemeddelelse.

- Efter kampen modtog Fodboldens Disciplinærinstans en indberetning fra kampens videoobservatør, hvor det fremgik, at Sormani var i elektronisk kontakt med en assistenttræner i Vejles tekniske område, hvilket også fremgik af TV-billeder.

- På baggrund heraf og efter indsigelse fra Horsens og efterfølgende redegørelse fra Vejle har Fodboldens Disciplinærinstans på den baggrund idømt Sormani fem spilledages karantæne, lyder det i pressemeddelelsen.

Vejle er desuden idømt en bøde på 5000 kroner.

Vejle vandt den omtalte kamp med 3-1, og efterfølgende viste tv-billeder, at Sormani under kampen talte ivrigt ned i en telefon fra skyboksen på tribunen, mens målmandstræner Marco Ferrari på sidelinjen lod til at få informationer i en øresnegl under en maskering.

I en redegørelse fra Vejle siger Sormani, at han talte med "betroet trænerkollega fra Italien", som han ofte bruger til sparring.

Fodboldens Disciplinærinstans har bedt Vejle bevise dette ved at dokumentere Sormanis og Ferraris telefonopkald under kampen, men ingen af trænerne har ønsket at afgive oplysninger om deres opkald.

Vejle Boldklub har derfor ikke kunnet afvise, at der er sket et brud på reglerne, og ifølge kendelsen har klubben derfor været indforstået med en eventuel straf, da man ikke ønsker at bringe spillet i miskredit.

Sormani misser i første omgang søndagens udekamp mod FC Midtjylland. Derudover er han karantæneramt hjemme mod AaB, ude mod AGF, hjemme mod Brøndby og ude mod Randers i efterårssæsonens sidste kamp.

Dermed bliver hans næste ligakamp i spidsen for Vejle i februar hjemme mod Sønderjyske.

/ritzau/