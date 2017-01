AMAGER: Vandet presser på mod de danske kyster og truer med oversvømmelser i flere områder.

Værst ser det klokken 18 ud på Amager, fortæller National Operativ Stab (Nost) på et pressemøde onsdag aften.

- Det er en meget alvorlig vejrsituation. Lige nu er det Østdanmark, der står for skud. Man skal holde sig væk fra vandet, også selv om man er kendt i lokalområdet, siger Per Jensen fra Rigspolitiet, som var en af repræsentanterne på pressemødet.

Rigspolitiet uddyber, at myndighederne på Amager kæmper for, at vandet ikke trænger igennem digerne.

Nost står for koordinationen mellem myndighederne i forbindelse med større hændelser, katastrofer og sikkerhedsmæssige trusler og består af repræsentanter fra forskellige myndigheder.

Evakueringer kan ikke afvises

Ifølge staben er der endnu ikke sat nogen evakueringer i gang i landet.

- Det er en beslutning, der skal træffes lokalt. Lige nu er der ikke noget, der tyder på det, men man kan ikke vide, hvordan det udvikler sig. Specielt ikke på Amager, lyder det fra Per Jensen.

I en national beredskabsmeddelelse oplyser Nost og DMI, at der i udsatte områder kan opstå strømsvigt som følge af oversvømmelserne.

Desuden oplyses det, at der forventes betydelige skader på bygninger og kystsikring.

DMI meddeler klokken 19 på Twitter, at vandstanden ser ud til at have toppet i København, Køge Bugt og den sydøstlige del af Sjælland.

I Rødvig nåede vandet op på 1,66 meter over det normale. I Køge var det 1,57 og i Dragør 1,46 meter.

