AALBORG: Ishockeyspillere er ikke gjort af det samme stof som alle andre.

Fredag eftermiddag landede tre nordjyske ishockeytalenter i Aalborg efter et døgns rejse fra Canada, og allerede fredag aften skal to af dem i kamp igen.

Jeppe Jul Korsgaard og Tobias Ladehoff fra Aalborg Pirates samt den tidligere holdkammerat Oliver Gatz, der nu spiller for Herning Blue Fox, landede i Aalborg efter den succesrige deltagelse ved Junior-VM i Canada, hvor det danske U20-landshold fik den bedste placering ved et VM nogensinde i ishockey ved at blive nummer fem - efter meriterende sejre undervejs over de forsvarende verdensmestre fra Finland og også en dramatisk sejr over Tjekkiet, der blev besejret efter overtid på et mål af holdets fjerde nordjyde, Mathias From.

- Det er rigtig dejligt at være hjemme i Aalborg efter en rigtig god oplevelse sammen med drengene. Og en oplevelse, hvor vi også kan være virkeligt tilfredse med, hvad vi har opnået, siger Tobias Ladehoff.

Undervejs blev de danske drenge bakket stærkt op fra hjemlandet, der fik øjnene op for de sensationelle resultater, der blev leveret i Canada.

Inden det hele så endte med et klart nederlag i kvartfinalen mod Rusland.

- Vi var selvfølgelig skuffede efter nederlaget imod russerne, men det har vi sluppet, og vi er utroligt stolte. Vi har skrevet ishockeyhistorie, siger Jeppe Jul Korsgaard.

- Når man kigger på, at der kun er fire lande, der endte over os - Sverige, Rusland, Canada og USA - og så kommer lille Danmark på femtepladsen. Det er jo utroligt stort, siger han.

Men der blev altså ikke tid til at hvile på laurbærrene. Allerede i aften skal de to spillere på isen igen.

- De har skrevet, at de gerne vil se os, så det regner jeg da med, sagde en træt Tobias Ladehoff, der lige skulle hjem og have en lur. inden turen gik til Gigantium.