AALBORG: Nytåret blev skudt ind med at brag på havnen i Aalborg, der efterlod enhver amatørfyrværker i støvet.

Det store fyrværkerishow var givet af SEBC Holding, der i november sidste år købte en halvpart af Budolfi Plads - og det var for at markere, at pladsen nu bliver bygget om, at Eigil B. Christensen havde haft spenderbukserne på.