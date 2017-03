Emil Pugholm på næsten to år pakkede gaven fra de store børn ud. Til venstre for ham pædagog Rikke Roland Christensen med Leander Peterson Jensen på halvandet år på skødet. I første omgang skal vuggestuen bo her i Spirens motorikrum, men snart skal en børnehavestue bygges om og forsynes med blandt andet krybberum, puslepladser og gulvvarme, så de mindste får deres egne lokaler.

Velkommen til nye små spirer