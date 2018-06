Velkomstkaffemik med 74 nye indbyggere i Frederikshavn Kommune

FREDERIKSHAVN: 74 nye indbyggere i Frederikshavn Kommune sagde ja tak til invitationen og deltog i årets Tilflytter-kaffe. Sammen med kaffen fik tilflytterne en varm velkomst fra borgmester Birgit Hansen, og smagsprøver på mange af de natur- og kulturarrangementer, som foregår året rundt i Frederikshavn Kommune.

Musikskoleeleverne Camilla og Louise gav et par numre fra repertoiret. Og frem for alt, så blev der over serveringen af lidt godt og lidt sødt stillet - og svaret på - rigtigt mange gode spørgsmål om livet i hele kommunen.

Så er der skabt endnu en portion gode ambassadører til at udbrede kendskabet til nye, der måtte vælge at bosætte sig her.