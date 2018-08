Vendsyssel-back: Det er stadig hårdt arbejde

FODBOLD: Vendsyssel FF tabte fredag aften med 2-1 i udekampen mod SønderjyskE, og det var klubbens tredje nederlag i fire kampe.

Dermed er holdet kommet lidt ned på jorden efter den ekstremt gode start, der bød på sejre i de to første kampe.

- Men jeg synes aldrig, det var os selv, der var oppe at ringe over det på den måde. Vi var selvfølgelig glade for sejrene, og andre snakkede en masse om drømmestart, men vi har hele tiden haft fokus på, at det er en lang sæson, og der skal arbejdes hårdt hele vejen igennem. Og det skal skal vi så stadig, siger Vendsyssels højre back, Alexander Juel Andersen, der spillede en stærk kamp i Haderslev, hvor han kom med i mange offensive aktioner.

- Jeg tror roligt, man kan sige, at det altid er planen i vores taktik, at jeg skal med frem så meget som muligt. Jeg kunne mærke i nogle af de første kampe, at det kneb lidt med luften i 90 minutter, men i dag følte jeg, at energien var der. Jeg ville gerne have haft en eller to assists, for det var der mulighed for, siger han.

Blandt andet lagde han flot op til Lucas Jensen efter en vundet duel mod Simon Poulsen, men kantspilleren sendte sit flade skud lige forbi den fjerne opstander.

- Det er ærgerligt, at vi indkasserer mål to gange efter standardsituationer, for det skal vi have bedre styr på. Jeg synes, vi var forberedt godt på dem, men der skal vi så være endnu bedre, må sige, konstaterer han.

Vendsyssel spiller næste gang 26. august på hjemmebane mod Brøndby.