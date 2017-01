HJØRRING: Moses Opondo skal også i foråret tørne ud for Vendsyssel FF i 1. division.

Offensivspilleren, der i efteråret var lejet i AaB, har således fået en permanent aftale.

- Moses Opondo er en meget eksplosiv spiller med gode færdigheder mand-mand. Jeg er helt sikker på, at Moses Opondo og Vendsyssel FF bliver et godt match og mine forhåbninger er, at Moses Opondo nu har vænnet sig til seniorfodbold og vil få en fremtrædende rolle allerede her i foråret, lyder det fra cheftræner Joakim Mattsson.

I den forgangne uge har Vendsyssel FF også haft besøg af de to prøvespillere Mees Siers og Martin Christensen, men duoen må til gengæld rejse fra Vendsyssel uden kontrakter.

- De viste egentlig nogle fine takter, men vi var ikke overbeviste om, at de er bedre end dem, vi har i forvejen, og det skal de folk, vi henter ind, helst være, siger Erik Rasmussen, der er formand for Vendsyssel FF’s sportslige udvalg.