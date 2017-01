VRÅ: Mens adskillige danske Superligaklubber fravælger Tyrkiet som destination for vinterens træningslejr, så har det sikkerhedsmæssige aspekt slet ikke været et tema for den nordjyske 1. divisionsklub Vendsyssel FF.

Klubben var sidste år på træningslejr i tyrkiske Belek, men det skal man ikke i år.

- Nej, vi har valgt at blive hjemme i år. Det er et spørgsmål om prioriteringer, hvor vi har valgt at bruge pengene på at forstærke spillertruppen i stedet, siger sportschef Jacob Krüger.

- Men det har ikke noget som helst med sikkerhed at gøre. Det var en beslutning, vi traf allerede i oktober-november, for så tidligt skal man være ude med bestilling, hvis man skal have en chance for at få de gode steder, de gode modstandere og de gode baner. Men havde vi bestilt, så havde vi nok endt med at bestille en tur til Tyrkiet, fordi vi har gode erfaringer dernede fra, og vi ved, at det er noget af det billigste, man kan finde, siger sportschefen.

I stedet foregår opvarmningen til den nye sæson på klubbens træningsanlæg i Vrå, hvor spillerne en stor del af tiden kommer til at træne på kunstgræs.

- Vi er selvfølgelig klar over, at der både træningsmæssigt og især også socialt i truppen er en lang række fordele ved at tage af sted på en træningslejr. Men ind i mellem må man prioritere, og derfor har vi valgt, som vi har gjort i denne omgang, siger Jacob Krüger.

Vendsyssel FF er allerede i fuld gang med opstarten til det vigtige forår i landets næstbedste række, hvor holdet indtager en andenplads efter lokalrivalerne fra Hobro efter den første del af turneringen.